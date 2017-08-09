نمو أرباح "انفستكورب" 34% إلى 120 مليون دولار

ارتفعت أرباح "إنفستكورب" للسنة المالية 2017 إلى 120.3 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع 90.1 مليون دولار في السنة المالية 2016. كما ارتفع إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية للفترة ذاتها بنسبة 10%، ليصل إلى 421.7 مليون دولار مقارنة مع 383.5 مليون دولار في السنة المالية 2016، مما يعكس الأداء القوي للعمليات التشغيلية الأساسية، بما في ذلك وحدة إدارة الدين التي استحوذ عليها البنك حديثاً ودمجها كلياً.

وارتفع الربح المخفض للسهم العادي بنسبة 33% إلى 1.25 دولار في السنة المالية 2017 مقارنة مع 0.94 دولار للسهم في السنة المالية 2016، بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12% مقارنة مع 10% للسنة المالية 2016. وكان الربح للنصف الثاني من السنة المالية 2017 هو 84.6 مليون دولار مقارنة مع 39.2 مليون دولار أمريكي للنصف الثاني في السنة المالية 2016، حيث ارتفع الربح بنسبة 116% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.

وخلال السنة المالية 2017، ارتفعت التوزيعات الاستثمارية العائدة إلى "إنفستكورب" وعملائه من عمليات التخارج والتوزيعات الأخرى إلى أكثر من الضعف لتبلغ 3.4 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ البنك.

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في "إنفستكورب": "سطّر إنفستكورب خلال السنة المالية 2017 سجلاً جديداً حافلاً بالإنجازات في مسيرته الناجحة. فقد شهدنا تقدماً كبيراً في تطبيق استراتيجية النمو الطموحة التي وضعناها، وتمكّنا من تحقيق نتائج مالية قوية لمستثمرينا، ويمضي البنك قدماً في تنفيذ عدد من المبادرات لتنويع قاعدة عملائه ومحفظة منتجاته وتوسيع نطاق حضوره الجغرافي ليلبي متطلبات عملائه في أي مكان في العالم".

وأضاف: "حققنا عوائد قوية لمستثمرينا وشهدنا مستويات نشاط قياسية، ولدينا قائمة طويلة من المبادرات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية المستقبلية. وفي ظل هذا الزخم المتنامي، فإننا ندخل السنة المالية الجديدة بخطى ثابتة وطموح كبير وثقة عالية".