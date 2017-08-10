المركزي الكويتي: ضمانات العقار عند أعلى مستوى بـ6 سنوات

حذّر بنك الكويت المركزي من حجم الانكشاف الكبير للبنوك على القطاع العقاري، بعد أن وصل إلى مستويات مرتفعة عند 66% بنهاية 2016، مقارنة مع 44% قبل ست سنوات.



وأشار البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره سنويا، إلى أن هذه الزيادة المضطردة تلقي بمخاطرها بسبب تعقيدات تسييل تلك الضمانات في حال التعثر في السداد.

ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على قطاع العقار بكل أنواعه وصل إلى نصف المحفظة الائتمانية للبنوك.

وأشار المركزي الكويتي إلى أن معدل القروض غير المنتظمة في قطاع العقار والإنشاءات شهد زيادة ملحوظة إلى %3.2 بنهاية 2016.



وشهد القطاع العقاري تراجعا للسنة الثانية على التوالي، حيث انخفضت مبيعات القطاعين السكني والاستثماري بأكثر من 30%، في حين ارتفعت مبيعات العقار التجاري بـ26%.



وعلى صعيد آخر، شهدت استثمارات البنوك في الاسهم تراجعا مع انخفاض اسعار الاسهم، حيث بلغت 19% من إجمالي محفظة استثمارات البنوك. وفي المقابل، ارتفع انكشاف البنوك على الاسهم الأميركية من 9.4% إلى 13% خلال العام الماضي.