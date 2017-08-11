صندوق ماليزي يسدد 350 مليون دولار لأبوظبي

قال صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي اليوم الجمعة إنه حول ما يعادل 350 مليون دولار إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي.



وقال الصندوق في بيان "جميع الأموال المسددة لآيبيك من حصيلة برنامج الترشيد الحالي".



وكانت أبوظبي مددت هذا الأسبوع المهلة الممنوحة للصندوق الماليزي المتعثر لسداد ديون قدرها 603 ملايين دولار، شريطة دفع ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في موعد أقصاه 12 أغسطس آب.



وذكر الصندوق الماليزي أن بقية ديون آيبيك تستحق السداد الآن في 31 أغسطس آب.