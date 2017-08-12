"مونتي دي باسكي" يتكبد خسارة فصلية بـ3.7 مليار دولار

أعلن بنك مونتي دي باسكي تكبده خسارة قدرها 3.1 مليار يورو ما يعادل 3.7 مليار دولار في الربع الثاني بعد شطب المزيد من القروض المتعثرة التي يبيعها رابع أكبر مصرف في إيطاليا ضمن حزمة إنقاذ حكومية.

وبعد أشهر من المباحثات مع الجهات التنظيمية الأوروبية، أكمل المصرف زيادة في رأس المال بـ8 مليارات يورو لتعزيز وضعه المالي هذا الأسبوع. شمل ذلك ضخ 3.85 مليار يورو من الدولة، ما أعطى الحكومة حصة مبدئية نسبتها نحو 52.2% في أقدم بنك في العالم.

وإلى جانب السيولة التي ضختها الحكومة، جاء الجزء المتبقي من رأس المال الجديد من التحويل الطوعي لسندات إلى أسهم.

ومن المحتمل أن تزيد حيازة الدولة إلى 70% في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستعوض الحكومة حائزي السندات الأفراد من خلال شراء حصصهم.

وبموجب خطة الإنقاذ، سيبيع مونتي دي باسكي قروضا متعثرة بقيمة 26.1 مليار يورو.