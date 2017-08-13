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نمو قوي للقروض العقارية في السعودية بالربع الأول

المصدر: العربية.نت
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أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية قفزت بنحو 10% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 213 مليون ريال.

واللافت هو النمو القوي للقروض العقارية المخصصة للشركات، لتتجاوز للمرة الأولى 100 مليون ريال، بزيادة نسبتها 14.4% على أساس سنوي، و4% تقريباً على أساس فصلي.

ويعتبر هذا الصنف من القروض من بين المؤشرات الهامة على تطور العرض في السوق العقارية، وارتباطه بعمليات تشييد الوحدات السكنية والتجارية أو شراء الأراضي السكنية وتطويرها.

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