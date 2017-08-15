المركزي اليمني يحرر سعر صرف الريال

أفاد منشور أن البنك المركزي اليمني قرر تعويم الريال وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق بدلا من سعر محدد.

وذكر المنشور الصادر، أمس الاثنين، أن البنك أخذ قرارا في اجتماع يوم السبت بالتخلي عن سعر 250 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وأبلغ البنك المركزي البنوك التجارية بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق للدولار الأميركي والعملات الأخرى حسب قوائم أسعار الصرف التي يصدرها البنك المركزي، مضيفا أنه سيتم تحديد سعر حر في 15 أغسطس/آب.

وقال متعاملون إنه يجري تداول الريال عند حوالي 350 ريالا مقابل الدولار في السوق السوداء.

وخفض اليمن قيمة العملة إلى 250 ريالا للدولار من 215 ريالا خلال إبريل.