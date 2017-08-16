بنك "ساب" يبدأ غداً توزيع مليار ريال نقداً على مساهميه

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) موعد بدء صرف وتوزيع الأرباح النقدية على مساهميه، اعتبارا من الخميس 17 أغسطس الحالي، مشيراً إلى الموافقة السابقة على توزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال.

وستكون التوزيعات بواقع 71 هللة للسهم الواحد، والممثلة لأرباح الأسهم للنصف الأول من العام 2017، وبما يعادل 7.1% من قيمة السهم الاسمية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 3 أغسطس 2017 والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون توزيع الأرباح النقدية عبر "قيدها بالحسابات البنكية العائدة لمساهمي البنك المربوطة محافظهم الاستثمارية خلالها، أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شؤون المساهمين لتحديث بياناتهم وترتيب عملية استلام مستحقاتهم".