خسائر الكوارث المؤمن عليها تنخفض عالمياً

قالت مجموعة "سويس ري" المتخصصة في التأمين، اليوم الخميس، إنها تقدر قيمة خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها عند 23 مليار دولار في النصف الأول من 2017، انخفاضاً من 36 مليار دولار قبل عام.



وتقلص إجمالي الخسائر الاقتصادية من الكوارث إلى 44 مليار دولار من 117 مليار دولار في النصف الأول من 2016، نتيجة لانخفاض أعداد الحوادث وتراجع حدتها، بحسب ما أظهرته التقديرات الأولية.