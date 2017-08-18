المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ طارق عامر أبقت سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%.

وكانت توقعات المحللين والمصرفيين تشير إلى أن البنك المركزي المصري لن يحرك أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، خاصة وأن الفترات الماضية شهدت تحريك أسعار الفائدة أكثر من مرة.

ويربط "المركزي المصري" بين معدلات التضخم وتحريك سعر الفائدة، حيث لامس التضخم مستويات قياسية تاريخية خلال الشهر الماضي تجاوزت نحو 35%، وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع لأعلى مستوى تاريخي محققاً نحو 35.26% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، كما ارتفع المعدل الشهري إلى 2.76% خلال شهر يوليو مقابل 1.8% في شهر يونيو.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى مستوى 32.95% في شهر يوليو، مقابل نحو 29.76 في شهر يونيو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري ليسجل نحو 3.22% في يوليو مقابل نحو 0.82% خلال شهر يونيو الماضي.