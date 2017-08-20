إمهال مستفيدي "المدعوم" 24 شهراً لسداد التزامات البنوك

كشف مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارة السعودي أن الصندوق سيمهل المستفيدين من التمويل المدعوم 24 شهرا لتسديد التزاماتهم البنكية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم كاملا.

وقال المصدر إن من صدرت لهم موافقات للحصول على التمويل المدعوم من الصندوق وعليهم التزامات بنكية أخرى كقروض أو أقساط، فإن هذه القروض ستؤثر على قيمة التمويل من الممول، بحسب صحيفة "عكاظ".

وسمح صندوق التنمية العقارية لمن صدرت لهم موافقة بالحصول على التمويل المدعوم بالتضامن مع زوجاتهم، أو التنازل عنه لأقاربهم من الدرجة الأولى: "الأب، والأم، وأحد الأبناء، وإحدى البنات، وأحد الإخوان، وإحدى الأخوات".

وأشار المصدر إلى أن أفضلية التمويل ستكون لمن صدرت لهم موافقات وعليهم التزامات بنكية أخرى، وأنه سيتوجب عليهم المبادرة بسدادها قبل الحصول على التمويل، إلا أنه لفت إلى أن تلك الخطوة -تسديد الالتزامات- "غير إلزامية".

وقال: "في حال تأخر المستفيد عن طلب التمويل المدعوم لأكثر من سنتين سيسقط حقه في هذا النوع من التمويل بانتهاء المهلة، مع إمكانية التقديم على برامج الدعم السكني في وزارة الإسكان".

ونوه المصدر بأن الحاصلين على التمويل المدعوم يمكنهم التقسيط لمدة 30 سنة كحد أعلى، بشرط عدم تجاوز أعمارهم 65 عاما.

وأضاف: "موعد السداد للحاصلين على التمويل المدعوم من الصندوق سيحين مباشرة بعد تسلم الدعم، كما أن دعم أرباح "فوائد" التمويل سيتراوح بين 35-100% لمن يتجاوز دخلهم الشهري 14 ألف ريال، بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، أما من يقل دخله عن ذلك فسيحصل على دعم بهامش فوائد تبلغ نسبتها 0%".

وبين المصدر أن الدعم سيودع مباشرة عند سداد أي قسط، ولن يلغى حتى لو تأخر المستفيد عن السداد لأي فترة زمنية، إلا أنه سيوقف عند امتناع المستفيد عن سداد الأقساط الشهرية، مع إعادة تفعيله عند معاودة المستفيد الالتزام بسداد أقساطه الشهرية.

وأفاد بأن من صدرت لهم موافقات للحصول على الدعم، فإن متوسط مدة إجراءات الإقراض ستراوح بين 30-90 يوما.

وذكر أن الإعفاء من سداد قروض التمويل يكون في حالة الوفاة فقط، التي يعقبها إفراغ الصك باسم الورثة.