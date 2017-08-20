البنك السعودي للاستثمار يعين نائباً للرئيس التنفيذي

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار عن تعيين فيصل عبدالله العمران بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك اعتبارا من اليوم الأحد 20 أغسطس.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن فيصل العمران يمتلك خبرة طويلة في القطاع المالي، حيث تقلد خلالها مناصب قيادية في البنك والشركات التابعة والزميلة للبنك السعودي للاستثمار، كان آخرها رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة.

يذكر أن العمران حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية تخصص تمويل ومحاسبة بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن.