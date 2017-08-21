8.6 مليار زيادة باحتياطي بنوك الإمارات لدى المركزي

زاد قطاع البنوك في الإمارات من احتياطياته الإلزامية لدى المصرف المركزي بمقدار 8.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017، ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب أنظمة المصرف المركزي؛ فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.

وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14%، على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب بينما تبلغ 1% فقط على الودائع لأجل، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وفي خطوة تعكس مواصلة البنوك المحافظة على الملاءة المالية، شهد الرسم البياني للاحتياطي الإلزامي نمواً مطرداً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يواكب النشاط المسجل في القطاع وارتفع الرصيد لدى المصرف المركزي بمقدار 1.9 مليار درهم في شهر فبراير/‏شباط الماضي، بالغاً مستوى 118.7 مليار درهم وواصل صعوده في مارس إلى 119.9 مليار درهم مع نهاية الشهر.

وكان شهر يونيو الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي؛ حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم.