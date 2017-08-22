أكبر 4 بنوك صينية تجمع المليارات لـ "طريق الحرير"

قالت مصادر مطلعة إن أكبر 4 بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين تجمع المليارات لتمويل استثمارات خطة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين مما يعزز طموحات إحياء مسارات خط الحرير التجارية وتدويل اليوان.

وأضافت المصادر أن بنك التعمير الصيني، ثاني أكبر بنك في الصين من حيث الأصول، يقوم بجولات ترويجية لجمع ما لا يقل عن 100 مليار يوان (15 مليار دولار) من مستثمرين من داخل البلاد وخارجها.

وقال اثنان من المصادر إن بنك الصين، أصغر البنوك الأربعة، يهدف إلى جمع نحو 20 مليار يوان.

يأتي جمع الأموال بعد أقل من أسبوع من قول الحكومة إنها ستعزز القواعد التنظيمية لخفض المخاطر أمام الشركات المحلية التي تستثمر في الخارج وكبح الاستثمارات "غير الحصيفة" في خطة الحزام والطريق.

وتدقق الحكومة بشكل متزايد في الاستثمارات الدولية بعد بعض الصفقات الكبيرة في السنوات الأخيرة. وتراجع الإنفاق الخاص على الاندماجات والاستحواذات الخارجية في الدول التي لا تستهدفها مبادرة الحزام والطريق التي بلغت استثماراتها لعام 2017 نحو 33 مليار دولار هذا الشهر.

وبالمقارنة كانت الاستثمارات 31 مليار دولار لعام 2016 بأكمله، حسب ما تظهره بيانات تومسون رويترز.