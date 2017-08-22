البنوك العالمية تستعد لزيادة نشاطها بالأسهم السعودية

منحت هيئة السوق السعودية ترخيصاً لمصرف غولدمان ساكس لتقديم التداول في السوق السعودية بالأصالة والوكالة عن غيرها، وتقديم خدمات التعهد بالتغطية، والحفظ.

وفي ظل الإصلاحات التي تدخلها هيئة السوق المالية في السعودية، وترقب أسواق المال والمؤسسات المالية العالمية لطرح أرامكو الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ، يتزايد سعي المؤسسات الاستثمارية ومديري الصناديق العالميين للتوسع في المملكة.

وبعد التقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية للحصول على رخصة تخوله بتداول الأسهم في السعودية، حصل غولدمان ساكس أمس على موافقة الهيئة السوق المالية، لينضم بذلك إلىCitigroup الذي منحته الهيئة ترخيصا في أبريل الماضي لمزاولة الاستثمارات المصرفية بعد 13 عاما من مغادرة السوق السعودي.

ويسعى Credit Suisse للحصول على رخصة لإقامة كيان مصرفي كامل على الأراضي السعودية، كذلك HSBC الذي يعتزم توسيع أعماله في السوق السعودي، بحسب ما صرح مسؤولوه لرويترز بداية الشهر.

وبات السوق السعودي محط أنظار البنوك العالمية الكبرى، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالإجراءت والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كجزء من المساعي إلى تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وفي عام 2015، جرى السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية، ثم خففت الهيئة العام الماضي القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، لتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية.