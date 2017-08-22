"الأهلي المصري" ينافس في سوق الصرف بـ"الأهلي للصرافة"

افتتح البنك الأهلي المصري، باكورة فروع شركة "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك، وذلك في إطار سيطرة قطاع البنوك على سوق الصرف والقطاع غير الرسمي.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي، محمود منتصر، إن فكرة تأسيس شركة صرافة جاءت في ظل الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية بما أضر بصورة مباشرة بالاقتصاد وأثر على حياة المواطنين.

وأكد حرص البنك على أن تبدأ الشركة نشاطها بقدرات تنافسية كبيرة وأن تتمتع بالقوة والانتشار وتدار بأسلوب مهني في إطار من الالتزام بالحوكمة المؤسسية لتكون إضافة فاعلة تقوم بدورها في تلبية احتياجات السوق وتشارك في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار "منتصر" إلى أن الشركة ستقوم بعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية والعربية وفقا للأسعار التي يتم وضعها في إطار المحددات والضوابط التي نص عليها الاتفاق المبرم بين الشركة والبنك.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبو الفتوح، إن تأسيس شركة الأهلي للصرفة تؤكد اهتمام البنك الأهلي بالتوسع في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لتضاف إلى مجموعة الشركات التي سبق للبنك تأسيسها في مجالات متنوعة والتي من بينها شركة الأهلي كابيتال التي تعتبر الذراع الاستثمارية للبنك وكذلك شركة الأهلي للتمويل العقاري وشركة الأهلي للتأجير التمويلي فضلا عن تأسيس والمساهمة في العديد من الشركات الأخرى مثل الأهلي للخدمات الطبية والأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي.

وأضاف أنه ضمانا لبداية قوية لشركة "الأهلي للصرافة" تمكنها من تحقيق أهدافها في التواجد والانتشار والاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، فقد تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف التواجد بنحو 50 فرعاً في القاهرة والمحافظات خلال السنوات الثلاث المقبلة.