"التعمير الصيني" يجمع 15 مليار دولار لتمويل طريق الحرير

قالت مصادر مطلعة إن بنك التعمير الصيني يجمع ما لا يقل عن 100 مليار يوان (15 مليار دولار) لتمويل استثمارات متصلة بمبادرة الحزام والطريق الصينية.



وقالت المصادر إن ثاني أكبر البنوك الصينية من حيث حجم الأصول يجمع الأموال من الداخل والخارج وإنه يقوم بالفعل بجولات ترويجية يلتقي خلالها مع المستثمرين المحتملين.



وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.



ولم يرد بنك التعمير الصيني على طلب رويترز للتعليق.



وكان تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو بضخ 124 مليار دولار لدعم خططه لبناء طريق حرير حديث يربط بين الصين وشركائها التجاريين القدامى. وقال أيضا إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على التوسع في أنشطة التمويل باليوان في الخارج.