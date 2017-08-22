120 مليار ريال ودائع النساء السعوديات ولا تجميد للأرصدة

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ عدم صحة ما تتناقله وسائل إعلام من وجود أرصدة مجمدة لسيدات أعمال في البنوك.

وأشار إلى أن ودائع النساء في البنوك بلغت 120 مليار ريال، لافتا إلى أن ‏المرأة السعودية منافسة قوية للرجل في القطاع المصرفي، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

جاء ذلك خلال ندوة نظمها ملتقى "إعلاميون" أمس، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وقال حافظ إن المصارف تقدم الدعم الكامل للمرأة ماديا، وإداريا، ولوجستيا عن طريق القرض الحسن دون فوائد أو دعم الأسرة المنتجة والتسويق لها.

من جهتها، ركزت مستشارة تخطيط استراتيجي عزيزة الخطيب على أن المرأة السعودية تملك إمكانات وقدرات هائلة، وتستطيع أن تتقدم في مجال الاستثمار السياحي إذا ما قدم لها الدعم اللازم.

ووجهت الدعوة لرجال الأعمال لمساندة المرأة والوقوف إلى جانبها لتكتسب الخبرة اللازمة وتكمل النواقص التي قد تحدث في مجال الاستثمار لتتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030 .