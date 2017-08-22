21 بنكاً إماراتياً على لائحة أكبر ألف مصرف عالمياً

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح واستناداً إلى دراسة صادرة عن الأمانة العامة، أن الإمارات سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت إلى لائحة أكبر ألف مصرف في العالم بإدراج 21 مصرفاً فيها، تلتها السعودية 12 مصرفاً، فالبحرين وقطر ولبنان 10 مصارف، ثم الكويت 7 مصارف.

واحتل لبنان المرتبة الثالثة في عدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر ألف مصرف في العالم، بدخول 10 مصارف لبنانية ضمن هذه اللائحة، وهي بحسب الترتيب "عودة" و"لبنان والمهجر" و"فرنسبنك" و"بيبلوس" و"سوسيتيه جنرال – لبنان" و"بيروت" و"البحر المتوسط" و"اللبناني الفرنسي" و"الاعتماد اللبناني"، والبلاد العربية.

وأشار فتوح إلى أن مجموع الشريحة الأولى لرأس المال (أو رأس المال الأساس) في هذه المصارف العشرة بلغ نحو 15.6 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بـ 197.6 مليار دولار، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

وتُظهر البيانات المالية المتوافرة للمصارف العربية حتى نهاية عام 2016، دخول 87 مصرفاً عربياً إلى اللائحة المذكورة، في مقابل 85 عام 2015.

ووصل مجموع رأس المال الأساس للمصارف العربية الـ 87 إلى نحو 298.8 مليار دولار، وموجوداتها إلى نحو 2.6 تريليون دولار.

وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة إلى مجموع رأس المالي الأساس، والبالغ 90.1 مليار دولار، تبعتها البنوك الإماراتية 78.6 مليار دولار، فالقطرية 39.8 مليار دولار، فالكويتية 22.4 مليار دولار.

بالنسبة إلى الموجودات، تصدرت المصارف الإماراتية بالنسبة إلى الحجم الإجمالي والبالغ 622.9 مليار دولار، تلتها السعودية 590.4 مليار دولار، فالقطرية 383.2 مليار دولار، فالكويتية 205.5 مليار دولار.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساس لعام 2016. وتوزعت بين الدول العربية كالآتي، 6 إماراتية، و 5 بحرينية، و 4 مصارف إسلامية في كل من قطر والسعودية، ومصرفان كويتيان إسلاميان.

وبلغ مجموع رأس المال الأساس للمصارف العربية الإسلامية الـ21 نحو 61.2 مليار دولار، أي 20.5 % من رأس المال الأساس الإجمالي للمصارف العربية المذكورة ضمن اللائحة. وبلغت موجوداتها 455.6 مليار دولار، أي نحو 17.8 % من الإجمالي.