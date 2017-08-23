باكستان تخطط لجمع مليار دولار مع تآكل احتياطياتها

قالت مصادر حكومية لـ"رويترز" إن باكستان تخطط لجمع ما بين 500 مليون ومليار دولار، عبر إصدار صكوك أو سندات دولية خلال العام الحالي، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تناقص احتياطي النقد الأجنبي لديها.

وقالت الحكومة في الميزانية السنوية المعلنة في مايو، إنها ستجمع مليار دولار عبر إصدار صكوك في السنة المالية 2017-2018 (التي تمتد بين يوليو ويونيو).

وجمعت باكستان في أكتوبر 2016 مليار دولار، عبر إصدار من الصكوك بالدولار الأميركي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه الحجم المطلوب.

وقال مسؤولان في إدارة التمويل بوزارة المالية، إن باكستان بدأت العمل على إصدار الدين بما في ذلك إجراء محادثات مع مستشارين محتملين. وأشارا إلى إمكانية جمع المال عبر إصدار سندات دولية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية لـ"رويتر" أمس الثلاثاء: "بدأنا العمل لتسوية هذه المعاملة، لكن لم يتم تحديد حجمها بشكل نهائي بعد"، مضيفاً أن الأمر يعتمد على شهية وأحوال السوق.

وأكد مسؤول آخر في وزارة المالية وجود خطط للاقتراض، ربما في مستهل نوفمبر.

وكانت باكستان قد أصدرت صكوكاً في العام 2016 بفائدة 5.5%، بينما أصدرت سندات دولية في العام 2015 بقيمة 500 مليون دولار، وتحمل كوبون فائدة 8.25%.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 18.9 مليار دولار في أكتوبر 2016 إلى 14.3 مليار دولار في منتصف أغسطس.