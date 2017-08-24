161 مليون جنيه أرباح الأهلي الكويتي - مصر بالنصف الأول

حقق البنك "الأهلي الكويتي – مصر" صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 161 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2017.

ونما إجمالي أصول البنك 26% عن نهاية عام 2016 إلى 18.91 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35% إلى 9.85 مليار جنيه مصري، وزادت ودائع العملاء بنسبة 27% عن نهاية عام 2016 إلى 15.69 مليار جنيه مصري، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك، علي معرفي، أن أداء "الأهلي الكويتي – مصر" خلال الفترة السابقة، كان ترجمة لاستراتيجيته بعيدة المدى والتي تركز على تطوير الخدمات وتنمية المهارات داخله، ما يؤهله للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه، مؤكداً استمراره في أدائه الإيجابي لمواصلة هذه المسيرة في المستقبل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، خالد السلاوي، إن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على النتائج القوية التي حققها "الأهلي الكويتي – مصر"، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضعه، ليتبوأ مكانه كأحد البنوك الواعدة في مصر.

وأضاف السلاوي أن التقدم الذي أحرزه البنك يرجع إلى العمل الجاد من قبل موظفيه، مؤكداً سعيه خلال الفترة المقبلة لمواصلة جهوده للارتقاء بالمزايا التنافسية لخدماته، وتقديم حلول بنكية متميزة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزامه بدوره الفعال في دعم اقتصاد مصر، فضلاً عن الدور الاجتماعي الذي يؤمن البنك بضرورة المساهمة فيه بشكل فعال.