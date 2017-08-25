مصارف الإمارات تضخ 6.2 مليار درهم قروضاً للأفراد

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 6.2 مليار درهم قروضا جديدة للأفراد خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، ليصل رصيد الائتمان الممنوح لهم إلى 353.4 مليار درهم نهاية يوليو 2017 مقارنة مع رصيد كان يبلغ 347.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي الممنوح لكافة القطاعات من البنوك بالدولة نحو 20 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة، ليصل رصيدها إلى 1.595 تريليون درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 1.575 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2016.

وزادت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 16.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 6.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 276.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2017 مقارنة مع 260 مليار درهم نهاية 2016.

أما استثمارات البنوك فارتفعت بقيمة 7.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها لتبلغ 296.2 مليار درهم نهاية يوليو الماضي مقارنة مع 288.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016.

وذهبت معظم الاستثمارات الجديدة للبنوك خلال الفترة إلى زيادة رصيد استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" والتي زاد رصيدها بقيمة 3.2 مليار درهم لتصل إلى 189.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، وإلى الاستثمار في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق والتي زاد رصيدها أيضا بنحو 3.9 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 64.1 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

كما زادت البنوك استثماراتها في الأسهم بقيمة 100 مليون درهم ليرتفع رصيدها في هذا القطاع إلى 12.2 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2017.

وتظهر البيانات أن الودائع المصرفية لدى البنوك في الدولة استمرت بالارتفاع خلال العام الجاري، ونمت بنسبة 1.9% ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1.592 تريليون درهم نهاية يوليو 2017 بزيادة قدرها 29 مليار درهم تقريبا مقارنة مع رصيدها نهاية ديسمبر 2016 البالغ 1.563 تريليون درهم تقريبا.