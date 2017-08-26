اتحاد مصارف الإمارات يدعو للحماية من الاحتيال المالي

قدم اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد الأفراد والعملاء بشكل خاص على حماية أنفسهم من الاحتيال المالي.

وبحسب بيان صحافي صدر عن اتحاد مصارف الإمارات، فقد تم وضع لائحة النصائح والإرشادات هذه من قبل "لجنة منع الاحتيال"، وهي لجنة متخصصة شكلها اتحاد المصارف لتعزيز إطار درء مخاطر الاحتيال في القطاع المصرفي، وذلك كجزء من جهوده الدؤوبة لترقية معايير الأمن المصرفي في الدولة وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال والجرائم المالية.

وتأتي هذا الخطوة على خلفية ارتفاع عدد حالات الاحتيال المالي، مع تسجيل العديد منها وقوع قسم من العملاء ضحايا لعمليات الاحتيال التي يتم من خلالها إخبار المستهلك بفوزه بمبالغ نقدية وغيرها من المخططات الاحتيالية.

وقد أشارت "لجنة منع الاحتيال" التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى محاولات الاحتيال التي يقوم بها المحتالون، وتستهدف المقيمين في الدولة، حيث يقومون بإعلامهم بأنهم فازوا بجوائز اليانصيب وغيرها، وكما يستخدمون هذه المخططات والعروض الوهمية كذريعة للحصول على معلومات سرية للاحتيال على حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم. ولمكافحة هذا التهديد، فقد قامت اللجنة بوضع قائمة من النصائح والإرشادات لتوعية العملاء وكافة أفراد المجتمع حول هذا النوع من الاحتيال والمخاطر المحيطة به، ما يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في حماية المقيمين وضمان عدم وقوعهم ضحايا هؤلاء الأشخاص.

وأضافت اللجنة أنه لا يزال هناك عدد كبير من المستهلكين غير مدركين أو غير مطلعين على الممارسات السليمة أو تلك التي يجب تجنبها عند القيام بمعاملات مصرفية عبر الإنترنت، أو كيفية الحفاظ على أمن معلوماتهم الشخصية، وعلى الرغم من ذلك، فإننا نشهد ظهور قنوات ونماذج جديدة للمعاملات المصرفية، ومن ثم فإنه من الضروري إبقاء العملاء دائماً على اطلاع على الحيل الشائعة وتثقيفهم حول كيفية تجنب الوقوع ضحايا لسرقة الهوية وعمليات الاحتيال المالي.