بنك التعمير الصيني يسجل أرباحاً بفضل نمو الاقتصاد

أعلن بنك التعمير الصيني، إحدى المؤسسات المالية الكبرى في الصين، عن زيادة معتدلة في أرباحه في النصف الأول من العام، وتحسين نوعية الأصول بفضل تدابير حكومية مشددة تستهدف الديون المتعثرة.

ونشر البنك أرقامه، أمس الأربعاء، بعد ساعات على إعلان ثلاثة مصارف حكومية كبيرة نتائج مشابهة لفترة يناير-يونيو، نسبتها إلى إجراءات خفض الديون وترسيخ المقومات الاقتصادية.

وأعلن بنك التعمير الصيني عن أرباح بقيمة 138,34 مليار يوان (21,0 مليار دولار)، في النصف الأول من العام، بارتفاع نسبته 3,7% على أساس سنوي.

ويعد ذلك تحسناً طفيفاً عن الزيادة المسجلة في النصف الأول من 2016 والبالغة 1,1%.

وأضاف البنك أن نسبة القروض غير المسددة بلغت 1,51% في تلك الفترة، أي بانخفاض عن النسبة المسجلة في النصف الثاني من 2016، والبالغة 1,52%، وكذلك عن الستة الأشهر السابقة التي سجلت فيها 1,58%.

واستفادت البنوك الصينية التي لم تسجل أي أرباح في السنوات الأخيرة هذا العام، من نمو اقتصادي فاق التوقعات بلغت نسبته 6,9% في النصف الأول من العام.

وقالت البنوك إن المداخيل الصافية تعززت بفضل حملة باشرتها الحكومة في وقت سابق هذا العام، لوقف الدين المتصاعد والتخلص من القروض المتعثرة.

وقال بنك التعمير الصيني إنه راجع وشدد سياسة الإقراض و"عمل باستمرار على تعزيز هيكلية التسليفات" خلال تلك الفترة.

وأضاف: "في النصف الأول من العام، كان قطاع المصارف إجمالا مستقراً مع نمو منطقي للأصول، ومخاطر مضبوطة".

وفيما أشار إلى "بيئة أعمال معقدة وقاتمة" على مستوى العالم، أعرب البنك عن تفاؤله بخصوص المستقبل، قائلا إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد في الصين والعالم سيتعزز.

وأعلن كل من بنك الصين وبنك الصين للصناعة والتجارة وبنك الصين للزراعة، عن أرباح صافية مشابهة، وتحسن في نوعية الأصول خلال النصف الأول من العام.

وارتفعت أسعار الأسهم في كبرى المؤسسات المالية الصينية في الأسابيع القليلة الماضية وسط أجواء متفائلة، غير أن سهم بنك التعمير الصيني تراجع بنسبة 2,14% في هونغ كونغ وبنسبة 1,42% في شنغهاي صباح الخميس، على غرار أسهم البنوك الثلاثة الأخرى.