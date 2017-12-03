السعودي الفرنسي: إنهاء عضوية أحد ممثلي "كريدي أغريكول"

وافق مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على قبول إنهاء عضوية Patrice Couvegnes من مجلس إدارة البنك واللجان التابعة للمجلس بتاريخ الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وكان السعودي الفرنسي قد تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أغريكول بطلب إنهاء عضوية Couvegnes من مجلس إدارة الفرنسي.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المرشح البديل بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووفقاً للنظام السعودي الفرنسي، فإن الأعضاء الممثلين لبنك كريدي أغريكول لا يتم انتخابهم بالجمعية العمومية بل يعينون بكتاب من رئيس مجلس إدارة "كريدي أجريكول" موجه إلى رئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي ويتم تغييرهم بالطريقة ذاتها.

كما يشترط الحصول على موافقة ساما لتعيين أعضاء مجلس الإدارة.