IFC تقدم قرضاً بـ100 مليون دولار إلى "التجاري الدولي"

قال المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مؤيد مخلوف"، في لقاء مع العربية على هامش توقيع اتفاقية قرض المؤسسة مع "البنك التجاري الدولي" إن من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) قدمت قرضاً بـ 100 مليون دولار إلى "التجاري الدولي" في مصر لأجل 10 سنوات وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.



وأضاف مخلوف "أن IFC ترى أن النمو الذي أعقب الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى زيادة الطلب على القروض في مصر. وأن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على الاستثمارات في البنية التحتية في مصر



وأضاف أن IFC انتهت أيضاً من ترتيب قرض بـ 650 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر.