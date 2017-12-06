تونس وجهاز أبوظبي يبيعان حصتهما ببنك "تونس والإمارات"

قال بنك تونس والإمارات إن تونس وجهاز أبوظبي للاستثمار يخططان لبيع حصة الأغلبية التي لهما في البنك عن طريق طرحها في عطاء الأسبوع القادم.



ويتعلق البيع المزمع بحصة تبلغ 77.8% من رأسمال البنك حيث تملك كل من تونس وأبوظبي 38.9%.

وقال البنك في بيان إن من المقرر فتح العطاء من 11 ديسمبر كانون الأول إلى 15 يناير كانون الثاني. ويقدم المشورة في العملية بنك روتشيلد وكيه.بي.ام.جي تونس، حسبما أفاد البيان.



وتأسس بنك تونس والإمارات عام 1982 وقد حقق ربحا صافيا قدره 0.9 مليون دينار في سنته المالية 2016.



وبلغت أصول البنك 981 مليون دينار ورأسماله 129 مليون دينار.