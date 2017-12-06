"غولدمان" يبدأ تعييناته بالمملكة تحضيرا لتداول الأسهم

أشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أن Goldman Sachs Group قام بتعيين محمد العواد كرئيس لوحدة الأسهم في السعودية، وذلك تحضيرا لبدء البنك بالتداول محليا.

وسيقوم "العواد" بإدارة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يقوم "غولدمان ساكس" بالمزيد من التعيينات، وافتتاح مكتب لتداول الأسهم في المملكة في الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن محمد العواد كان يترأس وحدة تداولات أسهم للمؤسسات في HSBC السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت موافقتها على طلب شركة غولدمان ساكس العربية السعودية بتعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإضافة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والحفظ في سوق الأسهم السعودية.

وأصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لشركة غولدمان ساكس العربية السعودية في ممارستها بإضافة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والحفظ.

وأصبحت الأنشطة المرخص للشركة بها في سوق الأسهم السعودية بعد التعديل "التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ".