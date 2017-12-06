"سوسيتيه جنرال" يوقع اتفاقية شراء مصرفين أوروبيين

وقّعت مجموعة بنك سوسيتيه جنرال SGBL في لبنان، اتفاقية شراء مع مجموعة KBL European Private Bankers ومقرها لوكسمبورغ يتملّك بموجبها مصرفين تابعين للمجموعة هما Richelieu في فرنسا وMonaco Private Bankers.

وستعرض عمليّة الاستحواذ خلال الأيام المقبلة على السلطات التنظيمية المختصة في البلدان الأربعة المعنية، بغية الاستحصال على الموافقات والتراخيص اللازمة تمهيداً لإنجازها بصورة نهائية في النصف الاول من العام المقبل.

يُشار إلى أن إجمالي حقوق المساهمين للبنكين المُستحوذ عليهما وصلت إلى 183 مليون دولار بنهاية العام الماضي.