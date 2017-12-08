"الافريقي" يقرض "الصادرات المصرية" 500 مليون دولار

قال بنك تنمية الصادرات المصري اليوم الجمعة إنه وقع اتفاقا مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الإفريقية.

وأوضح البنك في بيان أن برنامج دعم ائتمان الصادرات الذي وقعه على هامش منتدى في شرم الشيخ هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك الإفريقي من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض وكضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.

وبموجب الاتفاق يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر وأن تكون المنتجات من أصل مصري وأن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون في أحد البلدان الأعضاء في البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.

وقال البيان إن البرنامج قد يمتد ليشمل البنوك المصرية الأخرى في وقت لاحق.