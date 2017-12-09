تصنيف ديون بريطانيا لم يتأثر بمحادثات الـ Brexit

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن تصنيفها الائتماني للمملكة المتحدة لم يتأثر على الفور بأحدث اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لانتقال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد إلى التجارة والفترة الانتقالية.

وقالت الوكالة إنها تبقي على تصنيفها الائتماني للمملكة المتحدة عند "AA" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "تعكس النظرة المستقبلية السلبية استمرار الضبابية المؤسسية والاقتصادية التي تكتنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد في المستقبل بعد أن تغادر البلاد الكتلة في مارس (آذار) 2019".