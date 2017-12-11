الأسر الكورية الجنوبية مدينة للبنوك بتريليون دولار

ارتفع حجم ديون الأسر في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام 2017، بثاني أسرع وتيرة من بين 43 دولة كبرى اقتصاديا في العالم، وفقا لتقرير مصرفي دولي.

وأفاد بنك التسويات الدولية أن نسبة الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بلغت مستوى قياسياً عند 93.8% أواخر يونيو الماضي، وفقاً لما نقلته "الاقتصادية".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، تجاوزت الديون التي تكبدتها الأسر الكورية الجنوبية 1.400 تريليون وون (1.27 تريليون دولار) في النصف الأول، وهذه تعد أحد أهم نقاط الضعف في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.

وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن معدل الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية يعتبر ثاني أكبر نسبة زيادة بعد الصين التي سجلت 2.4% في الفترة من يناير إلى يونيو.

وتعد ديون البلاد أعلى بالفعل من أرقام الولايات المتحدة التي بلغت 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومنطقة اليورو بنسبة 58.1%، وبلغت نسبة ديون الأسر اليابانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي 57.4%.

وتوقعت هيئة بحثية محلية أمس نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.1% هذا العام، وأرجعت ذلك إلى النمو القوي للاقتصاد العالمي.

وأوضح المعهد أن "نمو اقتصاد كوريا الجنوبية يرجع بصورة كبيرة إلى الانتعاش الاقتصادي في أنحاء العالم"، مضيفا أن تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، التي توترت خلال الأشهر الماضية عقب قرار سول نشر نظام صاروخي أميركي على أراضيها، له تأثير إيجابي على انتعاش اقتصادها.