"الأهلي كابيتال" المصرية تدخل نشاط التخصيم في 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية، إن الشركة تسعى للتوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وستؤسس شركة لتقديم خدمات التخصيم في مصر في النصف الأول من العام المقبل.

وقال خالد بدوي إن المجموعة "تؤسس شركة جديدة للتخصيم. رأس المال المبدئي للشركة لن يقل عن 300 مليون جنيه، وقد يصل إلى 500 مليون. نستهدف الانتهاء من تأسيس الشركة خلال النصف الأول من 2018".

وتشمل المجالات المالية غير المصرفية التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها. والتخصيم هو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.

وأضاف بدوي في مقابلة مع رويترز بمقر مكتبه أن شركته تدرس الاستثمار في مجال التعليم الصناعي وتأسيس شركات متخصصة في الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات في مصر.

وتعد الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري،أكبر بنك حكومي في البلاد، وتأسست في 2008 برأسمال مدفوع خمسة مليارات جنيه، ما يعادل 280.6 مليون دولار.

وقال حسونة إن شركته ستتخارج من حصتها الباقية البالغة 4.5% من أسهم المصرية للمنتجعات السياحية قبل نهاية العام.

باعت الأهلي كابيتال 4.5% من أسهم المنتجعات السياحية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 58 مليون جنيه.

وتملك الأهلي كابيتال حصصا في شركات مدرجة ببورصة مصر مثل المصرية للمنتجعات السياحية وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك وأبو قير للأسمدة ومصر للأسمنت قنا.

وتوقع بدوي أن تزيد أرباح الشركة على 600 مليون جنيه هذا العام من 355 مليونا في 2016.