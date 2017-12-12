المركزي الإماراتي يلزم البنوك بخطة سنوية لأمن المعلومات

يبحث مصرف الإمارات المركزي الانضمام إلى المنصة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات، لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة.

وأكد ثابت بخيت خميس، مدير إدارة أمن المعلومات في مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف يعمل دائماً على تشجيع البنوك على تطوير إدارات أمن المعلومات بها، واعتماد معايير دقيقة في هذا الشأن، فضلاً عن إيجاد مسؤول لأمن المعلومات ووضع خطة سنوية وأخرى خمسية لحماية أمن المعلومات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وذكر خميس، في تصريحات للصحافيين خلال ملتقى "حماية" للتعاون وتبادل المعلومات في مواجهة التحديات والتهديدات الإلكترونية، أن البنوك ملزمة في الوقت الحالي بإبلاغ البنك المركزي عن أي هجمات إلكترونية تتعرض لها، حيث إن القانون يسمح للبنوك بتبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية مع الحفاظ على سرية معلومات العملاء، وذلك بهدف إخطار البنوك الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح خميس، أن تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية يحد من محاولات الاختراق والوصول لمعلومات العملاء، لذلك يجب على كل بنك أن يفعل خططه لحماية أمن المعلومات.