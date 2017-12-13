الفالح: بنك جديد لدعم الصادرات برأسمال 30 مليار ريال

قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه تقرر إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين في المملكة.

وأوضح أنه تم رصد 5 مليارات ريال للبنك الجديد، كدفعة أولى هذا العام، بحسب ما نقلته "رويترز".

جاء ذلك خلال منتدى ومعرض "اكتفاء" البرنامج الذي تقوده شركة "أرامكو" في إطار "رؤية السعودية 2030" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.

وتتواصل اليوم فعاليات "اكتفاء" في مدينة الظهران، حيث يعد الحدث بمثابة الملتقى الرئيسي لـ"أرامكو" مع المصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد عبر تعزيز المحتوى المحلي.

وتقوم "أرامكو" السعودية بعمليات تطوير لشبكات التصنيع والتوريد المحلية، ضمن برنامج "اكتفاء" الذي يسعى إلى رفع نسبة اعتمادها على المكون المحلي من 45% إلى 70%.