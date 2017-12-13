"ساما" توجه البنوك بعدم المساس بأموال حساب المواطن

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأنها وجهت جميع البنوك في المملكة، بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج حساب المواطن التي سيتم إيداعها في حسابات المستحقين، والتي ستشكل دعم الحكومة المالي، للتخفيف على المواطنين من آثار الإصلاحات في أسعار الوقود والطاقة وغيرها من الإصلاحات.

وأكدت المؤسسة في تعميم على المصارف اليوم الأربعاء، على البنوك بعدم اقتطاع أي مبلغ من الأموال المستحقة من حساب المواطن، لصالح البنوك بأي قيمة مالية للقروض الشخصية أو التمويلية.

وسيستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن، الذي يختص بتعويض المواطنين عن الآثار الناجمة عن الإصلاحات المالية، حتى يوم 16 من ديسمبر الجاري، كما تضمنت سياسات البرنامج تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق، والتي تتركز في دخل الأسرة وعدد أفرادها وقيمة الدخل، ومعدل الاستهلاك الشهري من الطاقة.

كما يركز حساب المواطن على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة للتأكد من وصوله إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض والمحدود. وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في 21 من ديسمبر الجاري مع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح. ليصبح بعدها تاريخ الإيداع العاشر من كل شهر ميلادي. كما ستتم مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.