"الأهلي المصري" يصدر خطابات اعتماد مشروع الضبعة النووي

أعلن البنك الأهلي المصري أنه يتولى حالياً تقديم المشورة المصرفية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المصرفية المتمثلة حاليا في الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها وخطابات الضمان المطلوب إصدارها لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجهة المنوط لها تنفيذ المشروع النووي لتوليد الكهرباء بالضبعة.

ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة تباعاً حتى عام 2028 وفقا لبرامج التنفيذ المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقود الخاصة بالمشروع، والتي تتضمن عقد التصميم والإنشاء، وعقد تأمين توريد الوقود النووي، وعقد الخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وعقد إدارة ومعالجة الوقود النووي المستنفد.

وأعلن رئيس شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، أليكسي ليخاتشيوف، أن بناء أربعة مفاعلات نووية بمنطقة "الضبعة" في مصر سينجز بين 2028-2029، بتمويل سيبلغ 21 مليار دولار.

وأوضح عقب توقيع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، على وثائق البدء بتنفيذ عقود بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، أن حجم المشروع يصل إلى 21 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات الأربعة حتى عام 2028 أو 2029.

وأشار إلى أنه في قاعدة اتفاقات بناء المحطة وبشأن القرض بين الحكومتين، فسيتم تمويل 85% من مجموع حجم البناء من القرض الروسي، والباقي 15% على حساب الجانب المصري.

وأكد أن جميع العقود الأربعة لبناء محطة الطاقة النووية سوف تدخل حيز التنفيذ، مضيفاً: "نحن نتحدث عن وحدات الجيل 3+ الحديثة بسعة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط، وهذه إضافة كبير وجدية لموازنة الطاقة في مصر، حيث إن نسبة التوليد (في هذا البلد) هي حاليا 31 غيغاواط، وهناك عجز كبير. وبطبيعة الحال، فإن سعر الكهرباء مهم جدا هنا".

وأضاف: "من حيث حجم التأثير على العلاقات الروسية المصرية، يمكن مقارنة المشروع، ربما، فقط ببناء سد أسوان".

وحول إنشاء صناعة جديدة ذات تكنولوجيا عالية في مصر، قال رئيس "روس آتوم": "نحن بدأنا بإعداد الكوادر، وثلاث جامعات مصرية والجامعة الوطنية للبحوث النووية، من جانبنا تقوم بإعداد برنامج تدريب كبير للمتخصصين بما في ذلك التطبيق العملي، والحصول على مهارات العمل في المحطات الروسية، بالتأكيد مشروع بهذا الحجم بالنسبة لمصر يتسم بطابع فريد، لذا فقد توصل الشركاء بعناية فائقة إلى وضع الالتزامات المتبادلة".