شجع منتخب مصر بالتقسيط.. وهذه هي الطريقة

تحت شعار "شجع منتخب مصر"، أعلنت بنوك مصرية عن قروض وتسهيلات جديدة، لتسهيل مشاركة المصريين في تشجيع منتخب بلادهم في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2018 المقام في روسيا.

وأعلن بنك مصر، ضم رحلات تشجيع المنتخب الوطني في مونديال روسيا الذي يقام منتصف العام المقبل بالعديد من المدن الروسية إلى برامج رحلات السياحة الداخلية والخارجية وبرامج مرابحة الحج والعمرة حتى 6 سنوات.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا البرنامج كافة العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والاستثماري وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب ومستحقي المعاشات.

ويعد بنك مصر هو البنك الوحيد الذي أخذ زمام مبادرة تقسيط الرحلات حتى 6 سنوات وقام بتعميمها على جميع فروع البنك التي تقترب من 600 فرع، وذلك في إطار دعم قطاع السياحة لتجاوز الأزمة التي يمر بها.

لكن وفقاً لمصادر مصرفية، فمن المتوقع أن تعلن بنوك أخرى خلال الفترة المقبلة عن قروض مماثلة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي المصري.

وتصدرت مصر قائمة الدول العربية والإفريقية في حجوزات حضور مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد جاءت مصر بين الدول العشر الأكثر حجزاً للمشاركة في حضور مباريات كأس العالم، بعد إعلان مشاركة المنتحب المصري.

وخلال الفترة الماضية انتشرت في جميع محافظات مصر إعلانات حول كيفية الحصول على تأشيرة دخول روسيا للمشاركة في تشجيع المنتخب المصري، والتي تبدأ بـ 105 دولارات كسعر تذكرة الفئة الثالثة لحضور مباريات دور المجموعات، و365 دولارا سعر تذكرة الفئة الأولى لحضور مباريات الربع النهائي، و1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

وخلال الساعات الأولى من فتح الحجز على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قدمت الجماهير من مختلف أنحاء العالم طلبات لشراء نحو 1.318 مليون تذكرة بالتزامن مع بدء فترة مبيعات قرعة الاختيار العشوائية التي ستستمر حتى 31 يناير المقبل.

وجاء ما يقرب من 1.5 مليون طلب في آخر 48 ساعة من الأرجنتين وبولندا ومصر وكولومبيا بعدما ضمنت جماهير هذه الدول مشاركة منتخباتها في المونديال.

وذكر "فيفا" أنه من بين ما يقرب من 3.5 مليون طلب لحجز التذاكر، كان هناك 150 ألف طلب على المباراة الافتتاحية التي ستقام يوم 14 يونيو المقبل والتي سيخوضها المنتخب الروسي.

وجاءت مصر ضمن قائمة أكثر عشر دول طلباً للتذاكر، بالإضافة إلى كل من الأرجنتين، بيرو، المكسيك، أميركا، كولومبيا، البرازيل، المغرب، الصين وبولندا.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.