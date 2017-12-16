البنك المركزي الروسي يرفع توقعاته للنمو إلى 2%

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم إلى نحو اثنين بالمئة من نسبة تتراوح بين 1.00 و1.5 بالمئة في توقعاته السابقة.

وأضافت أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 55 دولارا للبرميل في 2018 مع احتمالات لأن يهبط إلى مستويات تزيد قليلا عن 40 دولارا للبرميل في الفترة بين 2019 و2020.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال مؤتمر سنوي يجيب فيه عن أسئلة الصحافيين، أن الناتج القومي الإجمالي لبلاده ارتفع بنحو 75% منذ عام 2000.

واستعرض بوتين مؤشرات اقتصادية هامة تعتبر دليل اتجاه اقتصاد الدول للنمو، حيث أكد أن ديون الدولة الروسية تقلصت بنحو الثلث، وأن الاحتياطيات الدولية ارتفعت بنحو 30 ضعفا، بينما زاد القطاع الزراعي بنحو 3%، إذ وصلت المحاصيل الزراعية في روسيا خلال 2017 إلى مستويات قياسية لم تصل إليها في تاريخ روسيا عند 130.5 مليون طن.