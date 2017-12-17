"هيرميس" تدخل نشاط البيع بالتقسيط بـ250 مليون جنيه

قالت المجموعة المالية المصرية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إنها خصصت 250 مليون جنيه (14.05 مليون دولار) لاستثمارها في نشاط خدمات البيع بالتقسيط في مصر.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن النشاط الجديد يأتي وفقاً لاستراتيجية الشركة في "تنويع أنشطتها ومنتجاتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية".

وتعمل "هيرميس" في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأميركا.

وقفزت أرباح "هيرميس" بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 990.724 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل خسارة 47.537 مليون قبل عام، وذلك بدعم من بيع استثمارات مالية وإيرادات الفوائد والتوزيعات.