بنك الكويت الوطني يعتزم التوسع في السعودية والإمارات

أكد عصام الصقر، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطني، توجه البنك للتوسع في السعودية والإمارات ومصر، متوقعا انعكاسات إيجابية لقرار تعويم الجنيه على القطاع المصرفي المصري.

وأشار الصقر في مقابلة مع "العربية" إلى توسع البنك الوطني في 15 دولة خارج الكويت ولديه خطة للتوسع و"حصلنا على الموافقات الرقابية للتوسع بالمنطقة والشرقية واالرياض". كما تحدث الصقر عن توجه للتوسع في دولة الإمارات موضحا أن البنك يتجه لفتح المزيد من الفروع في مصر، بخاصة في أغلب المناطق التي نحتاج للتواجد بها.

ووصف الصقر التواجد في السوق المصرية بأنه قرار صائب واستراتيجية سليمة، موضحا ان البنك الوطني لديه اهتمام بقطاعات متنوعة واستراتيجية ستؤدي بنتائج ايجابية، وهذا الاهتمام انعكس بنتائج إيجابية هذا العام.

10 أعوام بمصر

وكان الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية الدولية "للكويت الوطني"، قال إن البنك يدرس تعيين مئات الموظفين الجدد، في إطار خطته للتوسع في السوق السعودي.

وأوضح جورج ريشاني في حديث لوكالة بلومبرغ على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تواجد المجموعة في مصر، أن البنك يخطط لافتتاح فروع جديدة في الرياض والدمام بنهاية العام المقبل.

إلى ذلك، صرح المدير التنفيذي للكويت الوطني في مصر "ياسر حسن" ، أن البنك يخطط لافتتاح خمسة فروع جديدة في 2018.

نتائج الربع الثالث

وكانت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر قد أشارت في مقابلة سابقة مع "العربية" إلى أن ارتفاع إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي والاستثمار دعم نتائج " NBK"، مشددة على أن نتائج "البنك الوطني" القوية تبعث على الثقة كونها ترتكز على الأنشطة التشغيلية.

وأشارت البحر إلى نمو صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الأتعاب والعمولات بنحو 4%، وهذا يرجع إلى نمو صافي إيرادات التشغيل بنحو 11.7%.

ونمت أرباح بنك الكويت الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي بـ7%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتبلغ 73 مليون دينار.

أما خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فارتفعت أرباح الوطني بنحو 9%، لتسجل نحو 239 مليون دينار.

وردت البحر على سؤال حول رؤية البنك الوطني في اتجاه البنوك الكويتية، ومنها بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاندماج مع بنك الاهلي المتحد البحريني (المتحد) لخلق اكبر مصرف كويتي وبين الأكبر في المنطقة، ان الاندماجات ستزيد المنافسة في السوق المصرفي، وان مجموعة البنك الوطني سبق ان استحوذت على حصة بنسبة 59% في بنك بوبيان.