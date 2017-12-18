بيتك: 34.7 مليار دينار ودائع القطاع الخاص خلال أكتوبر

أشار "بيت التمويل الكويتي" (بيتك)، إلى أن النمو السنوي في أكتوبر من العام الحالي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2 % ، إذ بلغت 41.6 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.6 % على أساس سنوي إلى نحو 35.6 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت 813 مليون دينار مدفوعة بارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 16.9 % ، مبيناً أنه عند المقارنة على أساس شهري، تراجعت الودائع بنسبة 1 % بأكتوبر مقارنة مع 42 مليار دينار في سبتمبر 2017، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

وكشف التقرير عن تراجع حصة ودائع القطاع الخاص إلى نحو 83.4 % من إجمالي الودائع في أكتوبر بنحو طفيف مقارنة مع 83.5 % خلال أكتوبر 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 16.6 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر مقارنة مع 16.5 في المئة العام الماضي.

ارتفاع ودائع القطاع الخاص

ولفت إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بنسبة 1.9 في المئة أي بنحو 649.9 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار، مقارنة مع 34 مليار دينار في أكتوبر العام الماضي، في حين تراجعت بنسبة 0.7 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.9 مليار دينار في سبتمبر 2017.

الودائع بالعملة المحلية

وذكر أن ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في أكتوبر، تشكل 93.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 91.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر 2016.

وأفاد أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أكتوبر 59.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.9 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي.

بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.7 في المئة مقارنة مع 25.1 في المئة. ونوه التقرير بحفاظ الودائع الادخارية على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية حين بلغت نحو 14.9 في المئة بأكتوبر من العام الحالي والماضي.

وأظهر التقرير ارتفاع ودائع الادخار إلى 4.8 مليار دينار بنسبة 0.9 في المئة وبمقدار 41.5 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي، عن 4.7 مليار دينار في سبتمبر الذي سبقه.

ودائع القطاع الخاص تحت الطلب

وتابع أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمت 6 في المئة خلال أكتوبر 2017 عن العام الماضي، بينما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.8 في المئة، والودائع لأجل بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري في أكتوبر الماضي، إذ بلغت 6.9 مليار دينار مقابل 7.1 مليار دينار في سبتمبر، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 2.4 في المئة، مقارنة مع 6.7 مليار دينار في أكتوبر 2016.

وبين أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.3 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في أكتوبر مقارنة مع 96.1 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في أكتوبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.7 في المئة، مقارنة مع 3.9 في المئة لأكتوبر 2016.