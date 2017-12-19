"موديز" تثبت تصنيف ودائع "التجاري" عند A3

أفاد البنك التجاري الكويتي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، قد ثبتت تصنيف ودائع البنك عند مستوى "A3" مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

وأوضح البنك أن "موديز" أبقت على التصنيف الائتماني الأساسي للبنك عند "ba1"، كما ثبتت تقييم المخاطر المُرتبطة بالأطراف المُقابلة عند ((A2(cr/‏‏‏‏‏‏P-1(cr.

وبحسب تقرير "موديز"، فإن تصنيف الودائع طويلة الأجل عند "A3" يعكس رفع مرتبة تصنيف الدعم للبنك بمعدل 4 درجات من مرتبة "ba1" للتقييم الائتماني الأساسي، وهو ما يُدلل على الاحتمالية العالية لحصول البنك - إن استدعت الضرورة - على دعم نظامي (Aa2 Stable)، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

ونوهت "موديز" في تقريرها إلى أن التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند "ba1" يعكس انخفاض مستوى القروض المتعثرة التي تم تكوين مُخصصات في شأنها، إلا أن هناك مخاطر عالية للائتمان تعكسها زيادة معدل التركيز الائتماني والمخصصات التي تم تكوينها خلال السنوات الأخيرة.

كما يعكس التصنيف الائتماني الأساسي للبنك قوة وكفاءة معدلات الربحية الأساسية مع انخفاض معدلات الربحية الصافية، والهيكل التمويل للبنك القائم على الودائع، ووضع السيولة المُريح ومتانة قاعدة رأسمال البنك.