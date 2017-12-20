بنك المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25%

أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، وقال إن من المرجح أن يرتفع التضخم لكنه سيظل معقولا.

وقال البنك المركزي في بيان، إن من المتوقع أن يبلغ التضخم 0.7% في المتوسط هذا العام انخفاضا من 1.6 بالمئة في 2016، ثم يرتفع مجددا إلى 1.5% في المتوسط في 2018 وإلى 1.6 في المئة في 2019.

وخفض المركزي قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.1% من تقدير سابق بلغ 4.3%، وخفض أيضا توقعاته للنمو في 2018 إلى 3% من 3.1%، مفترضا محصول حبوب قدره سبعة ملايين طن.

وقال البنك في البيان إن من المنتظر أن يتعافى النمو الاقتصادي إلى 3.6% في 2019.

وأضاف أنه يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتقلص قليلا إلى حوالي 3% في 2018، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة.

ويتوقع بنك المغرب المركزي أن يتقلص عجز المعاملات الجارية من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 3.6% في 2017 وإلى 3.3% في 2018، مع توقعات بتحسن الصادرات والتحويلات النقدية من 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج.

وفي يونيو/حزيران، أرجأت السلطات المرحلة الأولى من تحرير عملة البلاد (الدرهم)، وهو إصلاح يسانده صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المغربي، وقالت الحكومة إنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة لخطة تحرير العملة.

وتخطط السلطات لتوسيع النطاق الرسمي لتحرك الدرهم بمقدار 2.5% صعودا أو هبوطا، من 0.6%، ثم إلغائه كلية في عملية قد تستغرق بضع سنوات تبعا لرد فعل السوق.