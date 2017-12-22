"المؤسسة الدولية الإسلامية" تدرس اعتماد "بتكوين"

تدرس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB، تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي تشمل اعتماد التعامل بالعملات الرقمية وخاصة "بتكوين"، حسب المهندس ناصر الذكير مدير عام إدارة تنمية التجارة وتطوير الأعمال في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأكد الذكير تصريحات خاصة لصحيفة "الاتحاد"، على هامش ملتقى تمويل التجارة الأفريقية - العربية الذي عقد في دبي أمس، أن المؤسسة تيقنت من أهمية التحول الرقمي في العالم وتأثيره الإيجابي المباشر على التجارة، ولذا فهي بصدد عقد شراكات مع عدد من الجهات لتحديد استراتيجيتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن كل الخيارات في مجال التحول الرقمي مطروحة، سواء إطلاق منصة إلكترونية أو اعتماد العملات الرقمية وغير ذلك.

وشدد الذكير، على أن تنفيذ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تأتي ضمن خطة عمليات المؤسسة للفترة ما بين عامي 2018 إلى 2020، ومن أجل الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية يتم عقد شراكات مع جهات متخصصة من أجل ضمان إعداد دراسة شاملة والتحرك بسرعة نحو التحول الرقمي، لافتاً إلى أهمية التحول الرقمي في التجارة من ناحية تسهيل عمليات التمويل والتجارة والنقل والشحن ومجالات أخرى عدة.

من جهته، قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة تم تأسيسها من أجل دفع التجارة للأمام، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للأفراد في العالم الإسلامي.

وأضاف أن المؤسسة تضم جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويعتبر التركيز الأساسي لها هو تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي OIC، حيث تساعد المؤسسة الأعمال في الدول الأعضاء للوصول بشكل أفضل للتمويلات التجارية، وتوفر لها الأدوات المناسبة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة من أجل مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، مؤكداً أن المؤسسة منذ تأسيسها في بداية عام 2008 وفرت تمويلات تجاوزت 40 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في عام 2017 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي يبلغ عددها 57 دولة.