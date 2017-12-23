ارتفاع أصول الصناديق النقدية بالسعودية لـ 74 مليار ريال

ارتفعت أصول الصناديق المخصصة للاستثمار في أسواق النقد السعودية والخارجية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ نحو 74.64 مليار ريال، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية اعتمد على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وواصلت أصول صناديق النقد في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة أخيرا وكذلك محدودية المخاطر المتعلقة بها.

وبلغت أصول صناديق النقد نحو 74.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، شكلت صناديق النقد المحلية 76.3 في المئة، منها بأصول 56.9 مليار ريال، بينما 23.7 في المئة صناديق نقد أجنبية بأصول 17.71 مليار ريال.

وحققت صناديق النقد نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 53 في المائة، وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت خلال الفترة المماثلة نحو 48.66 مليار ريال وبفارق بلغ نحو 25.98 مليار ريال.

وبشأن صناديق النقد المحلية، فقد ارتفعت أصولها خلال الربع الثالث بنسبة 42.5 في المائة ليستمر ارتفاعها للربع السادس على التوالي، في حين نمت صناديق النقد الأجنبية للفترة ذاتها بنسبة 103.6 في المئة مسجلة نموا للربع الرابع على التوالي.