أول بنك أميركي يأخذ دور صانع سوق للعملات الرقمية

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن "غولدمان ساكس" تعتزم إنشاء مكتب لتداول العملات الرقمية بحلول نهاية يونيو المقبل كحد أقصى، مرجحة أن يكون المكتب جزءا من قسم تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع.

وفي حال اتخاذ Goldman Sachs هذه الخطوة، سيكون أول بنك أميركي يأخذ دور صانع السوق أو Market maker للعملات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن Goldman Sachs من بين أحد البنوك الكبرى القليلة التي تقوم بـ clearance للعقود الآجلة للبيتكوين التي بدأت بورصتان أميركيتان تداولهما هذا الشهر.

وكانت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا حذرت من الاستثمار في العملة المشفرة "بيتكوين"، وذكر فيليكس هوفلد رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة".

وأضاف: "من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة"، داعياً المستثمرين إلى الحرص البالغ.

وأشار هوفلد إلى أنه يتعين على المستثمر أن يعلم "أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات"، وأعلن أن الهيئة ستتابع التطورات عن كثب، وستضع على عاتقها مهمة فهم كيفية التعامل مع هذا المجال، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية.

ويأتي هذا بعد أن أطلق أخيراً أهم مسؤول في أسواق المال البريطانية التحذير الأقوى بشأن العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين" ومخاطر الاستثمار فيها، قائلاً إن "على المستثمرين فيها أن يتأهبوا لخسارة أموالهم".