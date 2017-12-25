"أبوظبي الأول" يحصد جائزة أفضل مدير أصول بالإمارات

حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة أفضل مدير أصول في الإمارات لعام 2017، والمقدمة من قبل مجموعة "غلوبال إنفستور".

وتسلّم ممثلو البنك الجائزة خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإدارة الأصول والتجارة التي عقدت في دبي.

وقامت مجموعة "غلوبال إنفستور" بتنظيم القمة بالتعاون مع "فيوتشر آند أوبشنس وورلد" التي جمعت خبراء في المجال المالي لمناقشة إدارة الأصول والمشتقات المالية وأسواق رأس المال في المنطقة.

وقد حضر القمة أكثر من 200 مسؤول يمثلون مديري الأصول وصناديق التحوط والبنوك والوسطاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.