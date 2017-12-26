"البنك الأول" يوصي بتوزيع أرباح بـ286 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة "البنك الأول" في السعودية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 25 هللة للسهم عن العام الجاري، وسيبلغ إجمالي مبلغ توزيع الأرباح النقدية الصافية 286 مليون ريال.

وقال البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التوزيعات 285.77 مليون ريال بعد خصم الزكاة، موزعة على أسهم مستحقة 1.14 مليار سهم، علما بأن نسبة التوزيعات تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأضاف "الأول"، أن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، والمقيدين لدى مركز "الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ولفت البنك، إلى أن التوزيعات المستحقة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وكشفت بيانات البنك تراجع صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، إلى نحو مليار ريال، مقابل 1.31 مليار ريال، بالفترة نفسها من عام 2016، بتراجع نسبته 23.2%.

وأقرت عمومية البنك غير العادية في اجتماعها مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2016.

وأنهى السهم تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 0.93%، ليغلق بمستوى 11.78 ريال.

يشار إلى أن أرباح "البنك الأول" انخفضت بـ23% إلى نحو مليار ريال خلال فترة تسعة أشهر.