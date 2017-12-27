معهد "ساما" يقدم تدريباً لموظفي المركزي اليمني

قدم المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" برنامجاً تدريبياً لمنسوبي البنك المركزي اليمني، الذي سيستمر لمدة 4 أسابيع في مقر المعهد بالرياض.

ويشمل البرنامج التدريبي مجموعةً من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عمل وأنشطة البنوك المركزية، ومنها الأنظمة المصرفية الإلكترونية والرقابة والإشراف في مجالات التفتيش والمراجعة وكفاية رأس المال (معايير بازل) ومكافحة غسل الأموال، كما يتضمن تطبيقاً عملياً في إدارات مؤسسة النقد، بالإضافة إلى دورة خاصة بتدريب المدربين لتزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لنقل المعرفة إلى بقية منسوبي البنك المركزي اليمني.

ويأتي البرنامج ضمن مساعي مؤسسة النقد العربي السعودي للتعاون مع البنك المركزي اليمني في بناء الكوادر البشرية وتأهيلها وتطويرها بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية التي حددها البنك المركزي اليمني.

الجدير بالذكر أن المعهد المالي يقدم العديد من البرامج والدورات التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، كما يسعى المعهد المالي إلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات الدولية وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.