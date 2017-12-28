عروض تمويلية للسودان بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

كشف وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، عن تلقي السودان عروضاً تمويلية من أربع شركات كبرى بأكثر من 6 مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج.

وقال الوزير السوداني فى تصريح له اليوم الخميس، إن الذهب المنتج يستطيع إخراج السودان من مشاكله الاقتصادية، بعدم تصديره إلى الخارج واعتماده كضمان للتمويل، خاصة أن إنتاج السودان ارتفع إلى أكثر من 100 طن خلال العام الحالي.

وأوضح أن وزارته ستوقف عام 2018 تصدير عدد من المعادن في صورتها الخام، خاصة أن السودان يمتلك أكثر من 13 معدناً يمكن الاستثمار فيها من بينها المعادن الزراعية التي يمكن تصنيعها داخل السودان، وبيعها لدول الجوار التي تحتاج لهذه الأسمدة.